وفاة, مريانا, ابو, احمد, من, الناصرة, جراء, حادث, طرق, في, رومانيا,

يشار الى ان الحادث وقع قبل ٣ اسابيع في رومانيا،حيث وصفت حالتها بالحرجة توفيت على اثرها اليوم.
يشار الى ان الحادث وقع قبل ٣ اسابيع في رومانيا،حيث وصفت حالتها بالحرجة توفيت على اثرها اليوم.
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