وفاة, مريانا, ابو, احمد, من, الناصرة, جراء, حادث, طرق, في, رومانيا,

توفيت اليوم الأربعاء في مدينة الناصرة مريانا قاسم أبو أحمد، حرم الدكتور نعيم سعيد نعمة قاسم ابو أحمد، عن عمر يناهز 59 عامًا. جراء تعرضها لحادث طرق في رومانيا .

يشار الى ان الحادث وقع قبل ٣ اسابيع في رومانيا،حيث وصفت حالتها بالحرجة توفيت على اثرها اليوم.