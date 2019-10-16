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وفاة مريانا ابو احمد من الناصرة جراء حادث طرق في رومانيا



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توفيت اليوم الأربعاء في مدينة الناصرة مريانا قاسم أبو أحمد، حرم الدكتور نعيم سعيد نعمة قاسم ابو أحمد، عن عمر يناهز 59 عامًا. جراء تعرضها لحادث طرق في رومانيا .

يشار الى ان الحادث وقع قبل ٣ اسابيع في رومانيا،حيث وصفت حالتها بالحرجة توفيت على اثرها اليوم.





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