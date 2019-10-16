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افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص فتى...
العاصفة القوية التي نشبت امس تسببت بتطاير شادر مما تسبب بتكسير شواهد لبعض القبور...
شيع المئات من اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل جثمان الشاب المرحوم محمود مفيد...
تنتهي يوم الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى...
وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد...
اعتقلت الشرطة الاسبوع الماضي شابا يبلغ يبلغ من العمر 19 عاما من جلجولية ويجري...
اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت...
اقتحم ، اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية...
أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...