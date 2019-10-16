تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-16 18:41:40 جمعية المهجرين تلتقي وفدا من منظمة "أناديكم" الإسبانية |  2019-10-16 18:39:10 تخلص فتى سقط في وادي قرب راموت |  2019-10-16 18:33:32 "نقف معكم بوجه الإرهاب"- عباس يلتقي العاهل السعودي |  2019-10-16 18:31:27 العاصفة تتسبب بتطاير شادر وتكسير شواهد القبور في عرابة |  2019-10-16 16:57:35 ام الفحم تشيع جثمان الشاب محمود اغبارية ضحية جريمة القتل |  2019-10-16 14:45:53 الجيش السوري يستعيد القواعد التي أخلاها الجيش الأمريكي |  2019-10-16 14:45:46 الكرملين يؤكد التزام بوتين واردوغان بضمان وحدة الأراضي السورية |  2019-10-16 13:35:03 أردوغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا |  2019-10-16 12:38:08 فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم |  2019-10-16 12:25:21 الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا |  2019-10-16 11:51:34 صور للزعيم الكوري كيم على ظهر فرس أبيض تثير الجدل |  2019-10-16 11:38:59 توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو |  2019-10-16 11:01:38 بطة الاستحمام الشهيرة.. خطر قاتل يهدد ملايين الأطفال |  2019-10-16 10:38:00 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى |  2019-10-16 10:34:56 الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جمعية المهجرين تلتقي وفدا من منظمة "أناديكم" الإسبانية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين يوم الإثنين ١٤ تشرين أول ٢٠١٩ لقاء مع مجموعة من الناشطين الإسبان من منظمة "أناديكم" التي تضم أعضاء من مدن إسبانية عديدة. وقدّم محمد كيال، رئيس الهيئة الإدارية للجمعية، شرحا مفصلا خلال اللقاء عن النكبة الفلسطينية خلال الأعوام ١٩٤٧-١٩٤٨ ومخطط التطهير العرقي الذي نفذته الحركة الصهيونية، والذي أدى إلى تحويل ثلثيّ أبناء الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومهجرين، وأكد على أن النكبة مستمرة حتى يومنا هذا.

كما تحدث كيال عن نشاطات الجمعية مع الشباب والنساء وعن مسيرات العودة السنوية في ذكرى النكبة التي تنظمها الجمعية والتي يشارك فيها الآلاف وعشرات الآلاف من الفلسطينيين. كما وأكّد على أهمية وضرورة تطبيق حق عودة اللاجئين والمهجرين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها في أعوام النكبة واستعادة أملاكهم حسب قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار ١٩٤، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكّد الناشطون الإسبان على أنهم سيقومون بنشر المعلومات في إسبانيا عن قضية اللاجئين والمهجرين وحق العودة وسياسة التطهير العرقي التي تمارسها حكومات إسرائيل، خاصة في منطقة النقب وفي القدس والضفة الغربية، وسيعملون على ترتيب لقاءات للجمعية في بلدهم.
وكان الوفد الإسباني قد أجرى لقاء في مركز "عدالة" والتقى مع حراك "طالعات" وقام بجولة في قرية "العراقيب" في النقب وجولة أخرى في قرية "لفتا" المهجرة في منطقة القدس. 




كلمات متعلقة

جمعية, المهجرين, تلتقي, وفدا, من, منظمة, "أناديكم", الإسبانية,

تابعونــا

تخلص فتى سقط في وادي قرب راموت تخلص فتى سقط في وادي قرب راموت 2019-10-16 | 18:39:10

افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص فتى...

العاصفة تتسبب بتطاير شادر وتكسير شواهد القبور في عرابة العاصفة تتسبب بتطاير شادر وتكسير شواهد القبور في عرابة 2019-10-16 | 18:31:27

العاصفة القوية التي نشبت امس تسببت بتطاير شادر مما تسبب بتكسير شواهد لبعض القبور...

ام الفحم تشيع جثمان الشاب محمود اغبارية ضحية جريمة القتل ام الفحم تشيع جثمان الشاب محمود اغبارية ضحية جريمة القتل 2019-10-16 | 16:57:35

شيع المئات من اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل جثمان الشاب المرحوم محمود مفيد...

فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم 2019-10-16 | 12:38:08

تنتهي يوم الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى...

الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا 2019-10-16 | 12:25:21

وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد...

توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو 2019-10-16 | 11:38:59

اعتقلت الشرطة الاسبوع الماضي شابا يبلغ يبلغ من العمر 19 عاما من جلجولية ويجري...

كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب 2019-10-16 | 11:22:18

اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت...

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى 2019-10-16 | 10:38:00

اقتحم ، اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من...

بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس 2019-10-16 | 10:24:49

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية...

مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله 2019-10-16 | 10:08:21

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتحملة واسعة الشرطة ضبط أسلحة ذخيرة نشاط غير قانوني حيازة سلاح تفتيش مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية أم الفحم عيد فطر مبارك صلاة العيد ساحة السوق البلدي مشاركة واسعة شركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت باقة الغربية يتضامنون تظاهرة المسجد الاقصى القدس اهالي مشتبه شاب اعتداء شقيقته سقوطها رمبام الشرطة مستشفى تحقيق اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطةافتتاح العام الدراسي الجامعي كلية طلاب الجديد جامعات كليات عودة كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com