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تخلص فتى سقط في وادي قرب راموت



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افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص فتى في حي راموت بعد ان سقط في وادي قريب .الطواقم وصلت الى الفتى وتعمل على اخراجه .لم يبلغ حتى الان عن حالته الصحيه




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