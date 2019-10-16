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"نقف معكم بوجه الإرهاب"- عباس يلتقي العاهل السعودي



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.  وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية منذ عهد الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود لغاية اليوم.  وأكد الرئيس وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له.  من جانبه، جدد خادم الحرمين الشريفين، مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديمها كل سبل الدعم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليا، ومبادرة السلام العربية.  وقبيل الاجتماع، أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء عمل على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى.  ورافق الرئيس، كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.




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