العاصفة, تتسبب, بتطاير, شادر, وتكسير, شواهد, القبور, في, عرابة,

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عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين يوم الإثنين ١٤ تشرين أول ٢٠١٩ لقاء مع مجموعة من...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص فتى...
شيع المئات من اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل جثمان الشاب المرحوم محمود مفيد...
تنتهي يوم الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى...
وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد...
اعتقلت الشرطة الاسبوع الماضي شابا يبلغ يبلغ من العمر 19 عاما من جلجولية ويجري...
اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت...
اقتحم ، اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية...
أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...