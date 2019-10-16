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العاصفة تتسبب بتطاير شادر وتكسير شواهد القبور في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



العاصفة القوية التي نشبت امس تسببت بتطاير شادر مما تسبب بتكسير شواهد لبعض القبور في مقبرة عرابة الجديدة

هذا ما افادنا المشرف على رعاية المقبرة الجديدة سليمان الحلو الذي قال :بالصدفة كنتا اتواجد في المقبرة الجيدة لحفر قبر واء بعاصفة نشبت مما تسبب تطايرها تكسير لعض الشواهد ولم يكن تكسير الشواهد بفعل فاعل والحمد لله




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