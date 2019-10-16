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ام الفحم تشيع جثمان الشاب محمود اغبارية ضحية جريمة القتل



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شيع المئات من اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل جثمان الشاب المرحوم محمود مفيد اغبارية ضحية جريمة القتل التتي حصلت يوم امس بعد ان خرج من مسجد ابي عبيدة ليلقى حتفه.


هذا وانطلقت الجنازة من مسجد صلاح الدين في حي البراغلة بالمدينة الى مثواه الاخير في مقبرة الشرفة.


هذا وقد سادت اجواء من الحزن والغضب على الاهالي خلال تشييع الجثمان اثر تفشي افة العنف والجريمة في مدينة ام الفحم خاصة وان ثلاثة شبان لقيو مصرعهم خلال اقل من شهر.





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