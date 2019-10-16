الكرملين, يؤكد, التزام, بوتين, واردوغان, بضمان, وحدة, الأراضي, السورية,

أعرب الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن أمل موسكو في أن يكون نطاق العملية العسكرية التركية في سوريا متناسبا مع مهام تحقيق أمن الدولة التركية. وقال بيسكوف مع ذلك ان روسيا تحترم حق تركيا في اتخاذ إجراءات لضمان أمنها. وأفاد الكرملين، بأن الرئيسين الروسي والتركي أكدا خلال الاتصال، التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية، وشددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن بلاده تبذل جهودا من أجل التوصل الى اتفاق بين الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد، في أعقاب العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.وأكد لافروف خلال تصريحات في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي المنعقد في سوتشي، أن الحوار بين دمشق والأكراد يحقق نتائج ملموسة.