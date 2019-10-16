هل, تم, الطلاق, بين, أصالة, وطارق, العريان, !,

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تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفل غنائي حاشد احيته ضمن فعاليات الدورة...
عبّر الفنان جورج وسوف عن حزنه الشديد حول حادثة الحرائق التي حصلت في لبنان ،...
قررت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك...
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس...
شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك...
أكدت الفنانة لطيفة التونسية أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب، وقالت: "لست...
كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، سر زيادة وزنها خلال مشاركتها في بطولة...
تعرّض الفنان المصري تامر حسني للسخرية من المتابعين عبر مواقع التواصل...
ضجت منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين في خبر وفاة الممثلة السورية نجوى...
حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه التهنئة الى زوجته إخلاص جنيفان بمناسبة...