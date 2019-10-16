رجل, يقدم, عامل, كهرباء, وجبة, لأسده, بدل, دفع, راتبه!,

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مجموعة لقطات غير معتادة نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية مساء الثلاثاء،...
استعرض خبراء من موقع Phоne Arеna مقطع فيديو اختبروا خلاله نسخة تجريبية من نظام Andrоid 10...
اكتشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الأثار المصرية، في مدينة الأقصر عن خبيئة...
عثر على رسالة تشير إلى تاريخ 2060 من قبل بعض العلماء، في أرشيف مؤلف الفيزياء...
من يوم مميز وفستان أبيض وحلم تنتظره كل فتاة، انقلب يوم زفاف سيدة تايلندية تُدعى...
لم يعد ينقص تطبيقCars 961 الذي ينتشر اليوم في نظام تشغيل Android إلا نشر معلومات عن قياس...
أصيب مصارع ثيران إسباني شاب بجروح خطرة، بعدما نطحه ثور، السبت، خلال مصارعة ثيران...
عاد أحد سكان قرية جيسيكان، التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، بعد تشييع...
عثر مواطن انجليزي من مدينة وايتهيفن بمقاطعى كامبريا، بواسطة جهاز كشف المعادن على...
نظم مواطن تايلندي حفل زفاف فاخر، واختفى دون أن يدفع مليما واحدا، تاركا عروسه...