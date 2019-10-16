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المحكمة تبدد مخاوف زيدان وكاسيميرو قبل الكلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وافقت المحكمة الرياضية الإسبانية، اليوم الأربعاء، على الاستئناف الذي تقدم به ريال مدريد بشأن البطاقة الصفراء، التي حصل عليها لاعبه البرازيلي كاسيميرو ضد فياريال، لحساب الجولة الثالثة من الليجا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قلل هذا القرار عدد البطاقات الصفراء لكاسيميرو، خلال الموسم الجاري، من 4 إلى 3 بطاقات فقط.


وقالت المحكمة، في بيانها الرسمي: "بعد فحص الصور تبين خطأ الحكم في إشهار البطاقة الصفراء، لذلك تم قبول استئناف ريال مدريد، لأن الصور واضحة جدًا".


ويأتي هذا القرار في مصلحة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الذي كان سيواجه أزمة في خط الوسط أمام ريال مايوركا، السبت المقبل، في ظل إصابة كل من توني كروس ولوكا مودريتش.


وكان زيدان قلقا من الدفع بكاسيميرو ضد مايوركا، لتجنب البطاقة الخامسة التي كانت ستحرمه من المشاركة أمام برشلونة، في الكلاسيكو لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.




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