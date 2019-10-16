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7 أطعمة تساعد على تعزيز صحة الشعر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعتبر الحصول على شعر صحي تحدياً كبيراً بالنسبة للكثير من النساء اللواتي يلجأن إلى مستحضرات العناية الاصطناعية والتي قد تكون باهظة الثمن في الكثير من الأحيان.



وللتخفيف من تكاليف مستحضرات العناية بالشعر، يمكن اللجوء إلى تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تغذي الشعر بشكل طبيعي وتحافظ على صحته.


فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بالمكونات الغذائية البسيطة التي يمكن أن تساعدك على الحصول على شعر طويل وصحي، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:


１- البيض

يساعد محتوى البروتين والبيوتين في البيض على تحسين صحة ونمو الشعر. لذا يُنصح بتناول البيض بانتظام، حيث يرتبط النقص في أي من هذه العناصر الغذائية بتساقط الشعر.


２- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مادة دهنية صفرات فاتحة تساعد على تعزيز صحة الشعر، إضافة إلى أنها غنية بفيتامين A، الذي يساعد على تحسين صحة الشعر ونموه.


３- السبانخ

السبانخ الخضراء لا تفيد العينين فحسب، ولكنها مفيدة للشعر أيضاً، إذ أنها مليئة بالحديد وفيتامينات A و C، وهي مكونات غذائية فعالة تعزز نمو الشعر.


４- البذور

تحتوي البذور مثل عباد الشمس والكتان والشيا على أحماض أوميغا الدهنية وفيتامين E إضافة إلى الزنك والسيلينيوم، وهي عناصر مفيدة لصحة الشعر.


５- السمك

تساعد أصناف من السمك مثل السلمون والرنجة والماكريل على تعزيز صحة الشعر إذ أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته.


6- الأفوكادو

وفقاً للخبراء، تعتبر فاكهة الأفوكادو، مصدراً كبيراً للأحماض الدهنية الأساسية، وفيتامين E المفيد لفروة الرأس والشعر.


7- التوت 

أثبتت دراسة حديثة أن مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في التوت تساعد على الحصول على شعر لامع وقوي. يقترح خبراء التجميل تناول التوت الغني بفيتامين 
C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد، وهما عاملان يعززان نمو الشعر. 




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