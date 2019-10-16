لحظة, فارقة, حولت, رغبة, نيمار, من, الريال, إلى, برشلونة,

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أعرب رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن سعادته بالفوز الودي الكبير على كولومبيا...
انتهت مباراة فلسطين – السعودية بتعادل سلبي "بدون أهداف"، والتي أقيمت على ستاد...
تغلب منتخب إسرائيل بكرة القدم الليلة الفائتة على لاتفيا بثلاثية مقابل هدف واحد...
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مهووسًا بفكرة...
حدد برشلونة موقفه من تأجيل مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26...
احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة 46 في قائمة أفضل 50 ناديا على مستوى النتائج...
يتحدى النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منطق العمر، عاما بعد عام، ولا يبدو...
أعرب كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس، عن سعادته بوصوله...
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ، ان أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار،...
نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" عبر الفيسبوك، التابعة للخارجية الإسرائيلية...