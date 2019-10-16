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لحظة فارقة حولت رغبة نيمار من الريال إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إسبانية عن كواليس اللحظات الصعبة التي عاشها النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، التي شهدت تحولات عدة بشأن مفاوضاته مع ريال مدريد، وبرشلونة، من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان.



ووفقا لتقارير سابقة، كان نيمار يفضل الانتقال إلى ريال مدريد عن برشلونة، وأبلغ بذلك 4 من لاعبي الميرنجي، هم سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش ومارسيلو وكاسيميرو.


ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار حول وجهته من ريال مدريد إلى برشلونة في 20 أغسطس/ آب الماضي، بعدما أدرك أن الميرنجي ليس مستعدًا لإبرام صفقة جديدة تتخطى قيمتها 200 مليون يورو.


كما أن ريال مدريد تعاقد مع لاعب في نفس مركز نيمار وهو البلجيكي إيدين هازارد خلال الميركاتو الصيفي الأخير بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو.


وعقب 20 أغسطس/ آب تحول نيمار ووالده بشكل كامل صوب برشلونة، لدرجة أنه عرض دفع 20 مليون يورو من أمواله للرحيل عن باريس سان جيرمان، والعودة إلى كامب نو.


يذكر أن نيمار تعرض لإصابة جديدة، قبل أيام، في مباراة البرازيل ونيجيريا الودية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أسابيع.




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