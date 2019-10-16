المشروبات, المناسبة, للأطفال, بدايةً, من, الشهر, السادس,

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قليلون هم هؤلاء الأطفال الذين لا يمتلكون دمية "البطة" الشهيرة، التي يلهون بها...
إذا كنت من عشاق النكهات المميزة، فعليك ألا تهمل استخدام مسحوق الفلفل الأحمر، كونه...
كشفت المنظمة الأممية للطفولة أن طفلا من بين كل ثلاثة دون سن الخامسة حول العالم لا...
كشفت اليونيسف أن طفلا واحدا من كلّ ثلاثة دون الخامسة من العمر في العالم لا يتغذّى...
لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن...
ذهب رجل ليدفن جثمان ابنته التي توفيت حديثا، لكنه صدم عندما سمع صوت رضيعة قادما من...
دعت نتائج دراسة جديدة محبي القراءة إلى التمسك بطقس القراءة قبل النوم بعدما تبيّن...
يوصي الأطباء وخبراء الصحة دوماً بغسل اليدين بعد الخروج من الحمّام وقبل تناول...
لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن...
بعيداً عن الأجهزة المتطورات والتحاليل المعقدة للتنبؤ بالأمراض.. كشفت دراسة جديدة...