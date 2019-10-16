فرصة, نتنياهو, لتشكيل, حكومة, جديدة, تنتهي, الخميس, القادم,

كلمات متعلقةفرصة, نتنياهو, لتشكيل, حكومة, جديدة, تنتهي, الخميس, القادم,
وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد...
اعتقلت الشرطة الاسبوع الماضي شابا يبلغ يبلغ من العمر 19 عاما من جلجولية ويجري...
اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت...
اقتحم ، اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية...
أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...
قام فضيلة الشيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحي للطّائفة الدرزية يرافقه الوزير...
حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض...
لقي الشاب عبد الرحمن نور ابو فنه 22 عاما من كفرقرع مصرعه فجر اليوم الاربعاء اثر...
اليوم الأربعاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...