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الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة  , من المستشفى حيث يرقد ويتماثل للعلاج بعد محاولة اغتياله رميا بالرصاص لدى خروجه من صلاة الفجر يوم السبت , وجه رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على صحته , من جميع انحاء البلاد مؤكدا انه بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج .



وعن محاولة اغتياله قال الضيخ علي الدنف :" لا أراكم الله مكروها بعزيز واتمنى ان تكون محاولة اغتيالي هذه اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا العربي , وادعو الجميع للتحلي بالصبر والتروي والعقلانية والابتعاد عن العنف بشتى مظاهره " .

يشار الى ان الشيخ علي الدنف كان اصيب باصابات خطيرة وخضع لعملية جراحية في المستشفى بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهول .


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