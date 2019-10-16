الشيخ, علي, الدنف, من, الرملة, :, اتمنى, ان, تكون, محاولة, اغتيالي, اخر, المحاولات, واخر, مشاهد, العنف, والجريمة, في, مجتمعنا,

وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد ويتماثل للعلاج بعد محاولة اغتياله رميا بالرصاص لدى خروجه من صلاة الفجر يوم السبت , وجه رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على صحته , من جميع انحاء البلاد مؤكدا انه بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج .

وعن محاولة اغتياله قال الضيخ علي الدنف :" لا أراكم الله مكروها بعزيز واتمنى ان تكون محاولة اغتيالي هذه اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا العربي , وادعو الجميع للتحلي بالصبر والتروي والعقلانية والابتعاد عن العنف بشتى مظاهره " .يشار الى ان الشيخ علي الدنف كان اصيب باصابات خطيرة وخضع لعملية جراحية في المستشفى بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهول .