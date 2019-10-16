توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو

اعتقلت الشرطة الاسبوع الماضي شابا يبلغ يبلغ من العمر 19 عاما من جلجولية ويجري البحث عن شاب اخر فر هاربا , بعد مطاردة بوليسية لسيارتهما في شوارع كفرقاسم .

وافادت الشرطة في بيانها انه تم اعتقال اشاب من جلجولية فيما هرب مشتبه اخر , بعد ان فرا بسيارتهما من الشرطة وتم مطاردتها في شوارع كفرقاسم , حيث ترجلا من السيارة وتركاها تسير ببطئ دون ان يكون داخلها احد .ولدى تفتيش السيارة تم ضبط سلاح وذخيرة .