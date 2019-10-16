تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-16 13:35:03 أردوغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا |  2019-10-16 12:38:08 فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم |  2019-10-16 12:25:21 الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا |  2019-10-16 11:51:34 صور للزعيم الكوري كيم على ظهر فرس أبيض تثير الجدل |  2019-10-16 11:38:59 توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو |  2019-10-16 11:01:38 بطة الاستحمام الشهيرة.. خطر قاتل يهدد ملايين الأطفال |  2019-10-16 10:38:00 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى |  2019-10-16 10:34:56 الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي |  2019-10-16 10:24:49 بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس |  2019-10-16 10:18:38 التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية |  2019-10-16 10:11:45 مذيعة جزائرية تلمح إلى أسباب استقالتها من قناة "الجزيرة" |  2019-10-16 10:08:21 مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله |  2019-10-16 09:26:12 مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1) |  2019-10-16 08:53:21 طبيب سوري ينجح بإجراء عملية جراحية بواسطة روبوت هي الأولى من نوعها بالعالم |  2019-10-16 08:51:53 طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة الاسبوع الماضي شابا يبلغ يبلغ من العمر 19 عاما من جلجولية ويجري البحث عن شاب اخر فر هاربا , بعد مطاردة بوليسية لسيارتهما في شوارع كفرقاسم .

وافادت الشرطة في بيانها انه تم اعتقال اشاب من جلجولية فيما هرب مشتبه اخر , بعد ان فرا بسيارتهما من الشرطة وتم مطاردتها في شوارع كفرقاسم , حيث ترجلا من السيارة وتركاها تسير ببطئ دون ان يكون داخلها احد .


ولدى تفتيش السيارة تم ضبط سلاح وذخيرة .





كلمات متعلقة

توثيق, مطاردة, بوليسية, في, شوارع, كفرقاسم, واعتقال, شاب, من, جلجولية, بعد, ضبط, سلاح, وذخيرة, في, سيارة, -, فيديو,

تابعونــا

فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم 2019-10-16 | 12:38:08

تنتهي يوم الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى...

الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا 2019-10-16 | 12:25:21

وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد...

كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب 2019-10-16 | 11:22:18

اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت...

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى 2019-10-16 | 10:38:00

اقتحم ، اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من...

بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس 2019-10-16 | 10:24:49

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية...

مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله 2019-10-16 | 10:08:21

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...

الشيخ موفق طريف يحلّ ضيفا على قصر الإليزيه في باريس، ويلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للشأن السوري الشيخ موفق طريف يحلّ ضيفا على قصر الإليزيه في باريس، ويلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للشأن السوري 2019-10-16 | 08:38:13

قام فضيلة الشيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحي للطّائفة الدرزية يرافقه الوزير...

حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض 2019-10-16 | 08:36:58

حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض...

مصرع عبد الرحمن ابو فنه 22 عاما من كفرقرع بحادث طرق مصرع عبد الرحمن ابو فنه 22 عاما من كفرقرع بحادث طرق 2019-10-16 | 08:33:48

لقي الشاب عبد الرحمن نور ابو فنه 22 عاما من كفرقرع مصرعه فجر اليوم الاربعاء اثر...

الطقس - أجواء حارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية الطقس - أجواء حارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية 2019-10-16 | 06:17:16

اليوم الأربعاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دهس طفل طمرة اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف مدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون سرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع 16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةشاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته اعتقال قاصر بندقية ام الفحم 4 عبوات الشرطة مداهمة بيت حادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com