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كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب



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اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت بأحد احياء القرية .


وتم توقيف شاب 34 عاما من القرية لاستجوابه , حيث جرى اطلاق سراحه بعد استجوابه .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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