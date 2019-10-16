كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب

اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت بأحد احياء القرية .

وتم توقيف شاب 34 عاما من القرية لاستجوابه , حيث جرى اطلاق سراحه بعد استجوابه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.