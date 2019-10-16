تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-16 13:35:03 أردوغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا |  2019-10-16 12:38:08 فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم |  2019-10-16 12:25:21 الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا |  2019-10-16 11:51:34 صور للزعيم الكوري كيم على ظهر فرس أبيض تثير الجدل |  2019-10-16 11:38:59 توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو |  2019-10-16 11:01:38 بطة الاستحمام الشهيرة.. خطر قاتل يهدد ملايين الأطفال |  2019-10-16 10:38:00 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى |  2019-10-16 10:34:56 الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي |  2019-10-16 10:24:49 بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس |  2019-10-16 10:18:38 التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية |  2019-10-16 10:11:45 مذيعة جزائرية تلمح إلى أسباب استقالتها من قناة "الجزيرة" |  2019-10-16 10:08:21 مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله |  2019-10-16 09:26:12 مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1) |  2019-10-16 08:53:21 طبيب سوري ينجح بإجراء عملية جراحية بواسطة روبوت هي الأولى من نوعها بالعالم |  2019-10-16 08:51:53 طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محرز : لن ننسى هذا اليوم أبدًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن سعادته بالفوز الودي الكبير على كولومبيا (3-0)، اليوم الثلاثاء، معتبرا أنها "مباراة لا تنسى"، بعدما سجل هدفين ليقود محاربي الصحراء للانتصار العريض.



وأضاف نجم مانشستر سيتي، في تصريحات صحفية: "انتظرنا جميعا خوض مثل هذا النوع من المباريات، واستطعنا السيطرة على اللقاء، وحققنا الفوز على خصم قوي، يعتبر من الأفضل في العالم حاليا".


وتابع: "الأجواء كانت استثنائية اليوم بملعب بيار موروا، كنا نريد رؤية ما نستطيع فعله أمام 40 ألفا من أنصارنا، وكان أمرا رائعا حقا ان نهديهم الفوز، أعتقد أنهم الآن في قمة الفخر بمنتخب بلادهم".


وأردف محرز: "بإمكانك رؤية أن هذا يعني لنا الكثير، نحن لا نستسلم أبدا، دائما نريد مواصلة القتال لتحقيق الانتصارات، لأننا نعلم أن هذا يعني الكثير للشعب الجزائري".


وأتم بقوله: "كنا سعداء جدا بخوض المباراة على الأراضي الفرنسية، فالعديد من اللاعبين ترعرعوا هنا، وأنا من بينهم.. لقد كانت مباراة للتاريخ، ولن ننسى هذا اليوم أبدا".




كلمات متعلقة

محرز, :, لن, ننسى, هذا, اليوم, أبدًا,

تابعونــا

لحظة فارقة حولت رغبة نيمار من الريال إلى برشلونة لحظة فارقة حولت رغبة نيمار من الريال إلى برشلونة 2019-10-16 | 13:45:25

كشفت تقارير إسبانية عن كواليس اللحظات الصعبة التي عاشها النجم البرازيلي نيمار...

التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية 2019-10-16 | 10:18:38

انتهت مباراة فلسطين – السعودية بتعادل سلبي "بدون أهداف"، والتي أقيمت على ستاد...

مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1) مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1) 2019-10-16 | 09:26:12

تغلب منتخب إسرائيل بكرة القدم الليلة الفائتة على لاتفيا بثلاثية مقابل هدف واحد...

بيريز يضع استراتيجية خطف مبابي بيريز يضع استراتيجية خطف مبابي 2019-10-16 | 08:54:35

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مهووسًا بفكرة...

برشلونة يحدد موقفه من تأجيل الكلاسيكو برشلونة يحدد موقفه من تأجيل الكلاسيكو 2019-10-15 | 16:28:53

حدد برشلونة موقفه من تأجيل مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26...

مانشستر يونايتد يتراجع على جدول الأندية الأفضل في العالم مانشستر يونايتد يتراجع على جدول الأندية الأفضل في العالم 2019-10-15 | 14:45:20

احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة 46 في قائمة أفضل 50 ناديا على مستوى النتائج...

من سيكون الهداف بعد الاعتزال.. رونالدو أم ميسي؟ من سيكون الهداف بعد الاعتزال.. رونالدو أم ميسي؟ 2019-10-15 | 13:39:12

يتحدى النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منطق العمر، عاما بعد عام، ولا يبدو...

رونالدو: الأرقام القياسية تبحث عني رونالدو: الأرقام القياسية تبحث عني 2019-10-15 | 11:04:59

أعرب كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس، عن سعادته بوصوله...

نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة 2019-10-15 | 08:42:40

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ، ان أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار،...

اسرائيل توجه دعوة رسمية للمنتخب السعودي اسرائيل توجه دعوة رسمية للمنتخب السعودي 2019-10-14 | 22:39:27

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" عبر الفيسبوك، التابعة للخارجية الإسرائيلية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها فرات نصار الزميل دهس القناة الثانية العفولة غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية جثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص تخريج 3 أطباء جدد مدينة عرابة احتفال جامعة بوخارست رومانيا ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة علاء ابو صالح مصطفى ابو رحال شباب الخليل المدافع اتحاد ابناء سخنين دعاء ابو شرخ معتقل اعتقال مشتبه ضلوع جريمة قتل اللد الشرطة امام اعين اطفالهاالغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابالشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com