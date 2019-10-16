محرز, :, لن, ننسى, هذا, اليوم, أبدًا,

أعرب رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن سعادته بالفوز الودي الكبير على كولومبيا (3-0)، اليوم الثلاثاء، معتبرا أنها "مباراة لا تنسى"، بعدما سجل هدفين ليقود محاربي الصحراء للانتصار العريض.

وأضاف نجم مانشستر سيتي، في تصريحات صحفية: "انتظرنا جميعا خوض مثل هذا النوع من المباريات، واستطعنا السيطرة على اللقاء، وحققنا الفوز على خصم قوي، يعتبر من الأفضل في العالم حاليا".وتابع: "الأجواء كانت استثنائية اليوم بملعب بيار موروا، كنا نريد رؤية ما نستطيع فعله أمام 40 ألفا من أنصارنا، وكان أمرا رائعا حقا ان نهديهم الفوز، أعتقد أنهم الآن في قمة الفخر بمنتخب بلادهم".وأردف محرز: "بإمكانك رؤية أن هذا يعني لنا الكثير، نحن لا نستسلم أبدا، دائما نريد مواصلة القتال لتحقيق الانتصارات، لأننا نعلم أن هذا يعني الكثير للشعب الجزائري".وأتم بقوله: "كنا سعداء جدا بخوض المباراة على الأراضي الفرنسية، فالعديد من اللاعبين ترعرعوا هنا، وأنا من بينهم.. لقد كانت مباراة للتاريخ، ولن ننسى هذا اليوم أبدا".