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جورج وسوف: قلبي عم بيحترق.. لبنان يحترق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبّر الفنان ​جورج وسوف​ عن حزنه الشديد حول حادثة الحرائق التي حصلت في لبنان ، ونشر الوسوف عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يبرز مشاهد من الحرائق في الأحراج وكتب عليه: قلبي عم بيحترق على كل شجرة عم بتحترق في لبنان لبنان يحترق”. وعرض الصور على ألحان أغنية “أنا رح اختارك”.



وتضامن العديد من الفنانين اللبنانيين في نشر التعليقات والصور عن الحرائق تحت هاشتاغ “لبنان يحترق”، وشاركت أيضاً الفنانة شيرين عبد الوهاب في دعم المتضررين من الحرائق بالتبرّع لهم بحفل لها.




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