تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-16 13:35:03 أردوغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا |  2019-10-16 12:38:08 فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم |  2019-10-16 12:25:21 الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا |  2019-10-16 11:51:34 صور للزعيم الكوري كيم على ظهر فرس أبيض تثير الجدل |  2019-10-16 11:38:59 توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو |  2019-10-16 11:01:38 بطة الاستحمام الشهيرة.. خطر قاتل يهدد ملايين الأطفال |  2019-10-16 10:38:00 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى |  2019-10-16 10:34:56 الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي |  2019-10-16 10:24:49 بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس |  2019-10-16 10:18:38 التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية |  2019-10-16 10:11:45 مذيعة جزائرية تلمح إلى أسباب استقالتها من قناة "الجزيرة" |  2019-10-16 10:08:21 مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله |  2019-10-16 09:26:12 مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1) |  2019-10-16 08:53:21 طبيب سوري ينجح بإجراء عملية جراحية بواسطة روبوت هي الأولى من نوعها بالعالم |  2019-10-16 08:51:53 طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اقتحم ، اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من الشرطة .



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن وزير الزراعة  يوري ارئيل برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسة.


في السياق ذاته،  دعت جماعات الهيكل المزعوم، إلى إقامة برنامج غنائي للمستوطنين مساء اليوم، فوق درجات القصور الأموية الجنوبية الملاصقة لقبلة الأقصى.
_




كلمات متعلقة

عشرات, المستوطنين, يقتحمون, باحات, المسجد, الأقصى,

تابعونــا

فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم 2019-10-16 | 12:38:08

تنتهي يوم الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى...

الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا 2019-10-16 | 12:25:21

وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد...

توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو 2019-10-16 | 11:38:59

اعتقلت الشرطة الاسبوع الماضي شابا يبلغ يبلغ من العمر 19 عاما من جلجولية ويجري...

كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب كفرمندا - ضبط كمية مفرقعات في بيت والتحقيق مع شاب 2019-10-16 | 11:22:18

اسفرت حملة تفتيش طالت عدة مناطق في بلدى كفرمندا , عن ضبط 450 قطعة من المفرقعات في بيت...

بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس 2019-10-16 | 10:24:49

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية...

مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله 2019-10-16 | 10:08:21

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...

الشيخ موفق طريف يحلّ ضيفا على قصر الإليزيه في باريس، ويلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للشأن السوري الشيخ موفق طريف يحلّ ضيفا على قصر الإليزيه في باريس، ويلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للشأن السوري 2019-10-16 | 08:38:13

قام فضيلة الشيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحي للطّائفة الدرزية يرافقه الوزير...

حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض 2019-10-16 | 08:36:58

حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض...

مصرع عبد الرحمن ابو فنه 22 عاما من كفرقرع بحادث طرق مصرع عبد الرحمن ابو فنه 22 عاما من كفرقرع بحادث طرق 2019-10-16 | 08:33:48

لقي الشاب عبد الرحمن نور ابو فنه 22 عاما من كفرقرع مصرعه فجر اليوم الاربعاء اثر...

الطقس - أجواء حارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية الطقس - أجواء حارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية 2019-10-16 | 06:17:16

اليوم الأربعاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة ضبط مختبر تنمية مخدرات ماريخوانا تحت اسفل منزل قرية دبورية الشرطة العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة انزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادسرواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتالسجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية مطاردة قرد حديقة حيوانات في ريشون لتسيون ابرة مخدرة شرطة هرب تسريب بجروت عربي مشتبهان سخنين الشرطة تحقيق القاء قنبلة ساحة مجلس جولس المحلي اضرار دون اصابات عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادمالبطريركية اللاتينة مدرسة تخريج الفوج الاول من طلابها تحتفل يافة الناصرة فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار توفيق الياس ياسمين كتيلي كتيلة قضاة قاضية قاضي الناصرة محكمة مركزية صلح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com