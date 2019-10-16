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الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وافق الملك الاردني على تمديد تأجير إسرائيل منطقة" الغمر" بعام اضافي وفق ما كشف صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم.



وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية إن الأردن وافق على تاجير المنطقة موسمًا زراعيًا آخرا (بين خمسة وسبعة أشهر) قبل ان يستعيد سيادته على تلك المنطفة.


وكانت مدة استئجار هذه المنطقة لإسرائيل من المقرر ان تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعد مرور 25 عاما على تأجيرها لإسرائيل وفقا لاتفاقية وادي عربا الموقعة بين إسرائيل والأردن.


ونصت اتفاقية وادي عربا على ان تؤجر المملكة الأردنية الهاشمية كلا من منطقتي الغمر في جنوبي البحر الميت والباقورة الواقعة في منطقة بيسان، لإسرائيل لمدة 25 عاما، على ان تمدد هذه الفترة بصورة تلقائية في حال لم يطلب الأردن قبل انتهاء المدة بعام الغاءها.


وبالفعل فقد طلب الأردن العام الماضي، أي قبل انقضاء فترة التأجير بعام كامل نيته بعدم تمديد تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل، ولكن الاطماع الاستعمارية لدى الاسرائيليين دفعتهم للماطلة وعدم الالتزام بالاتفاق بحجة ان هاتين المنطقتين مصدر ارزاق المستعمرين ، ناسيين انها اصلا مصدر رزق اصحابها الاردنيين.   




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