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بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس



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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسيرة هبة اللبدي (32 عاما)، والمضربة عن الطعام منذ 23 يوما ضد اعتقالها الإداري، وتقبع بظروف عزل قاسية وصعبة بعزل "الجلمة".



وبينت محامية الهيئة التي زارت اللبدي أمس، أن الأسيرة تعاني من ضيق وانقطاع بالنفس، واضطرابات ووخزات حادة في القلب، ودوار، وصعوبة في الكلام، ونقصان كبير في الوزن.


وأضافت، أن الأسيرة اللبدي تواصل مقاطعة عيادات السجون وأخذ أي من أنواع المدعمات أو الأملاح، ما يهدد إصاباتها بسكتة قلبية، أو خلل وظيفي في أحد أعضائها الحيوية أو الأعصاب.


وأوضحت أن الأسيرة تقبع في زنزانة ضيقة عتمة عديمة التهوية والإضاءة مليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها 4 كاميرات مراقبة، وترفض إدارة السجن إعطاءها أية احتياجات شخصية حتى أنها ما زالت بنفس الملابس منذ أكثر من شهر.


وحذرت هيئة الأسرى من تدهور الحالة الصحية للأسيرة اللبدي بشكل خطير خلال الأيام المقبلة في ظل الإجراءات التعسفية الانتقامية التي تتعرض لها .

ويواصل خمسة أسرى في السجون ، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير أحمد غنام.




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