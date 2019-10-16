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التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية



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انتهت مباراة فلسطين – السعودية بتعادل سلبي "بدون أهداف"، والتي أقيمت على ستاد فيصل الحسيني قرب القدس المحتلة.



وتأتي هذه المباراة ضمن في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 في الصين، ومونديال 2022 في قطر.


وبهذه النتيجة، أصبح في رصيد الفدائي أربع نقاط من ثلاث مباريات متعادلاً مع سنغافورة، بينما أضافت السعودية إلى رصيدها نقطة خامسة وضعتها في المركز الثاني خلف أوزبكستان المتصدرة برصيد 6 نقاط من انتصارين، وأخيرًا جاءت اليمن بنقطتين من تعادلين. تصوير - afp 




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