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حسني مبارك يتحدث في ظهور مفاجىء عن ذكريات نكسة 67 وحرب أكتوبر 73



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حسني مبارك يتحدث في ظهور مفاجىء عن ذكريات نكسة 67 وحرب أكتوبر 73




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