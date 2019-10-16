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حسني مبارك يتحدث في ظهور مفاجىء عن ذكريات نكسة 67 وحرب أكتوبر 73
2019-10-16 10:13:39
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حسني مبارك يتحدث في ظهور مفاجىء عن ذكريات نكسة 67 وحرب أكتوبر 73
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