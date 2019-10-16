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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن...
وافق الملك الاردني على تمديد تأجير إسرائيل منطقة" الغمر" بعام اضافي وفق ما كشف...
أجرى الطبيب السوري المقيم في روسيا نديم نصر اليوسف، وهو أخصائي جراحة القلب...
يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5%، في ظل العقوبات...
دعا رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة،...
أكدت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة وحدات من الجيش السوري على مدينة منبج ومحيطها...
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إنه يدعم حل الدولتين، وأنه يجب إقامة دولة...
أفاد الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء بأن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي...
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العربية فقدت...
دعا رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة،...