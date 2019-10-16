تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-16 13:35:03 أردوغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا |  2019-10-16 12:38:08 فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم |  2019-10-16 12:25:21 الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا |  2019-10-16 11:51:34 صور للزعيم الكوري كيم على ظهر فرس أبيض تثير الجدل |  2019-10-16 11:38:59 توثيق مطاردة بوليسية في شوارع كفرقاسم واعتقال شاب من جلجولية بعد ضبط سلاح وذخيرة في سيارة - فيديو |  2019-10-16 11:01:38 بطة الاستحمام الشهيرة.. خطر قاتل يهدد ملايين الأطفال |  2019-10-16 10:38:00 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى |  2019-10-16 10:34:56 الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي |  2019-10-16 10:24:49 بعد 23 يوما من إضرابها - الأسيرة اللبدي تعاني ضيقا بالتنفس |  2019-10-16 10:18:38 التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية |  2019-10-16 10:11:45 مذيعة جزائرية تلمح إلى أسباب استقالتها من قناة "الجزيرة" |  2019-10-16 10:08:21 مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله |  2019-10-16 09:26:12 مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1) |  2019-10-16 08:53:21 طبيب سوري ينجح بإجراء عملية جراحية بواسطة روبوت هي الأولى من نوعها بالعالم |  2019-10-16 08:51:53 طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مذيعة جزائرية تلمح إلى أسباب استقالتها من قناة "الجزيرة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة "الجزيرة"، جدلاً واسعاً بتغريدة لها نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، وصفت فيها كيف تدار الأخبار من داخل القناة القطرية.

وذكرت حسينة، في تغريدة عبر "تويتر" يوم الثلاثاء: "كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها، للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة".


وتابعت: "كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية؛ حفاظًا على مهمة "تغذية الأغنام".

كان الهدف ان تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت  إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة.  كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفيةحفاظا على مهمة "تغذية الأغنام"

 
وغادرت حسنية أوشان، قناة الجزيرة "القطرية" في الدوحة، أغسطس الماضي، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة، بعد 5 سنوات من العمل في القناة.


وألمحت أوشان في ذلك الوقت، إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة، في المرحلة المقبلة.


وأردفت أوشان: "بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة ..  لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار".




كلمات متعلقة

مذيعة, جزائرية, تلمح, إلى, أسباب, استقالتها, من, قناة, "الجزيرة",

تابعونــا

أردوغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا أردوغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا 2019-10-16 | 13:35:03

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن...

الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي الملك الأردني يوافق على تمديد تاجير "الغمر" لاسرائيل بعام اضافي 2019-10-16 | 10:34:56

وافق الملك الاردني على تمديد تأجير إسرائيل منطقة" الغمر" بعام اضافي وفق ما كشف...

طبيب سوري ينجح بإجراء عملية جراحية بواسطة روبوت هي الأولى من نوعها بالعالم طبيب سوري ينجح بإجراء عملية جراحية بواسطة روبوت هي الأولى من نوعها بالعالم 2019-10-16 | 08:53:21

أجرى الطبيب السوري المقيم في روسيا نديم نصر اليوسف، وهو أخصائي جراحة القلب...

انكماش حاد في الاقتصاد الايراني قد يبلغ 9.5 بالمئة انكماش حاد في الاقتصاد الايراني قد يبلغ 9.5 بالمئة 2019-10-15 | 23:17:05

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5%، في ظل العقوبات...

الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس 2019-10-15 | 16:23:04

دعا رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة،...

الجيش السوري يسيطر بالكامل على "منبج" ومقتل جندي تركي وإصابة 8 آخرين بقصف لـ"قسد" الجيش السوري يسيطر بالكامل على "منبج" ومقتل جندي تركي وإصابة 8 آخرين بقصف لـ"قسد" 2019-10-15 | 14:45:58

أكدت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة وحدات من الجيش السوري على مدينة منبج ومحيطها...

الرئيس الروسي: صفقة القرن مُبهمة الرئيس الروسي: صفقة القرن مُبهمة 2019-10-15 | 13:32:52

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إنه يدعم حل الدولتين، وأنه يجب إقامة دولة...

اليابان: 66 قتيلا حصيلة ضحايا اعصار "هاغيبيس" اليابان: 66 قتيلا حصيلة ضحايا اعصار "هاغيبيس" 2019-10-15 | 13:20:17

أفاد الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء بأن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي...

أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية 2019-10-15 | 11:02:18

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العربية فقدت...

الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس 2019-10-15 | 11:00:39

دعا رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيلبث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفبلال ابو غنام القدس جبل المكبر تنفيذ عملية السجن 3 مؤبدات 60 عاما مكابي تل ابيب طالب طواطخة انتقال التوقيع 4 مواسم فريق اللاعب افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةالجلمة اغلاق حتى اسعار اخر جنين عمليات طعن تنفيذ محاولات جنود المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديومقر قيادة الشرطة القدس طعن شابة اطلاق نار اصابة شرطي القدس سائق حافلة مسحوب رخصته السياقة الشرطة مخدرات جيوب اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام فراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com