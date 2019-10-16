مستوطنون, يعطبون, إطارات, 15, مركبة, في, دير, عمار, غرب, رام, الله,

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين تسللوا فجرا، إلى منطقة المغشي الواقعة أمام المستوطنة في القرية، وأعطبوا إطارات ما يقارب 15 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدد من مركبات المواطنين.