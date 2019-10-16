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مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




تغلب منتخب إسرائيل بكرة القدم الليلة الفائتة على لاتفيا بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن تصفيات الأمم الأوروبية. 


وأحرز اللاعب النصراوي مؤنس دبور هدفين خلال اللقاء الذي جرى على استاد توتو تيرنر في بئر السبع امام اكثر من تسعة آلاف شخص.




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