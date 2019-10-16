شيرين, تعتزل, مرة, جديدة:, “مهما, الإنسان, عمل, مش, هيعجب, الناس”,

قررت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر وأنستقرام”، بعد انتقادات طالتها بعد تغريدة أطلقتها منذ ساعات، أعلنت خلالها نيتها إحياء حفل في لبنان لصالح ضحايا الحرائق.

وكتبت شيرين عبر حسابها على انستغرام قائلة: “أنا عارفة ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش عاجبها حاجة، مكنتش أتقدمت ولا أنجزت أي حاجة”.وتابعت شيرين عبد الوهاب: “إنهاردة أنا نزلت بوست للبنان علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش مهندسة ولا طبيبة، وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة”.وأضافت: “قررت أكون إيجابية، وأعمل حاجة أساعد بيها، ولما شفت التعليقات على منشوري الأخير اكتشفت إن مهما الإنسان عمل مش هيعجب الناس، ده غير أنهم مرة يحملوني ويسقطوني ومرة يجوزوني ومرة يطلقوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي”.وواصلت الفنانة المصرية: “بما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة لها علاقة بالسوشيال ميديا، عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات”.واختتمت شيرين قائلة: “أرجو من محبيني ما يزعلوش مني عشان دي حاجة هتريحني وتفرحني”