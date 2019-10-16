شيرين, تعتزل, مرة, جديدة:, “مهما, الإنسان, عمل, مش, هيعجب, الناس”,

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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس...
شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك...
أكدت الفنانة لطيفة التونسية أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب، وقالت: "لست...
كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، سر زيادة وزنها خلال مشاركتها في بطولة...
تعرّض الفنان المصري تامر حسني للسخرية من المتابعين عبر مواقع التواصل...
ضجت منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين في خبر وفاة الممثلة السورية نجوى...
حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه التهنئة الى زوجته إخلاص جنيفان بمناسبة...
عمدت 800 ألف إمرأة تركية إلى تقديم أوراقهن لمعاهد خاصة لتعليم الطبخ، وذلك بعد أن...
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