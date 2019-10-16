بيريز, يضع, استراتيجية, خطف, مبابي,

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مهووسًا بفكرة التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مع إدراك رئيس الميرينجي أن الوقت قد يكون في صالحه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، والمقربة من ريال مدريد، فإن بيريز يسعى لتنفيذ نفس الاستراتيجية التي اتبعها مع تيبو كورتوا وإيدين هازارد نجمي تشيلسي، والذي نجح في ضمهما بمبالغ أقل من المتوقعة، بعد الانتظار للموسم الأخير لهما في عقديهما.ويرغب بيريز في تنفيذ نفس المخطط مع مبابي، لكن ذلك يقابله ضغط شرس للغاية من قبل ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، والذي يسعى لتجديد عقد مبابي في أقرب وقت ممكن، لتجنب الصراع مع عمالقة أوروبا.ويستمر عقد مبابي مع سان جيرمان، حتى يونيو 2022، حيث يتبقى موسمين ونصف على نهايته، مع اعتقاد ريال مدريد أن الوضع قد يكون في صالحهم بدءًا من الصيف المقبل.لكن من غير المرجح أن تتناقص القيمة السوقية للاعب قبل صيف 2021، وعندها سيبقى أمامه عام واحد فقط على نهاية عقده.ويخشى ريال مدريد من منافسة أندية مثل برشلونة ويوفنتوس، بالإضافة لقطبي مانشستر، حيث تعتبر تلك الأندية هي الوحيدة القادرة على مناطحة الريال على الصفقة.لكن الخوف الحقيقي الذي ينتاب ريال مدريد، هو قدرة مبابي على رفض العرض الخرافي الذي سيقدمه سان جيرمان إليه من أجل التجديد.