بيريز, يضع, استراتيجية, خطف, مبابي,

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تغلب منتخب إسرائيل بكرة القدم الليلة الفائتة على لاتفيا بثلاثية مقابل هدف واحد...
حدد برشلونة موقفه من تأجيل مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26...
احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة 46 في قائمة أفضل 50 ناديا على مستوى النتائج...
يتحدى النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منطق العمر، عاما بعد عام، ولا يبدو...
أعرب كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس، عن سعادته بوصوله...
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ، ان أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار،...
نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" عبر الفيسبوك، التابعة للخارجية الإسرائيلية...
يرغب ميلان، في ضم الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال المعار لصفوف بشكتاش، خلال...
أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن العنصر البشري أكثر أهمية من...
خرج النجم البرازيلي نيمار، الأحد، مصابا من الملعب الوطني في سنغافورة، بعد 12 دقيقة...