تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-16 10:11:45 مذيعة جزائرية تلمح إلى أسباب استقالتها من قناة "الجزيرة" |  2019-10-16 10:08:21 مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله |  2019-10-16 09:26:12 مؤنس دبور يقود منتخب اسرائيل للفوز على لاتفيا (3-1) |  2019-10-16 08:53:21 طبيب سوري ينجح بإجراء عملية جراحية بواسطة روبوت هي الأولى من نوعها بالعالم |  2019-10-16 08:51:53 طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية |  2019-10-16 08:38:13 الشيخ موفق طريف يحلّ ضيفا على قصر الإليزيه في باريس، ويلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للشأن السوري |  2019-10-16 08:36:58 حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض |  2019-10-16 08:33:48 مصرع عبد الرحمن ابو فنه 22 عاما من كفرقرع بحادث طرق |  2019-10-16 06:17:16 الطقس - أجواء حارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية |  2019-10-15 23:17:05 انكماش حاد في الاقتصاد الايراني قد يبلغ 9.5 بالمئة |  2019-10-15 23:09:55 بيباس يطالب وزير الأمن الداخلي بالتعامل بحزم مع مرتكبي الإعتداءات على مستخدمي الجمهور |  2019-10-15 21:32:29 المدير العام لوزارة التربية والتعليم يزور عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد |  2019-10-15 21:12:40 تأجيل مباراة القمة بين مكابي الرينة وعيروني نيشر بسبب الأمطار |  2019-10-15 21:08:05 اصابة رجل تعرض للطعن في الناصرة |  2019-10-15 20:58:38 مقتل الشاب محمود مفيد اغبارية باطلاق نار في ام الفحم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت المنظمة الأممية للطفولة أن طفلا من بين كل ثلاثة دون سن الخامسة حول العالم لا يتغذى كما ينبغي لضمان نموه بشكل سليم، ويعاني إما من نقص التغذية أو الجوع الخفي أو الوزن الزائد.



جاء ذلك في آخر تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".


ويحتوي التقرير على تقييم يعد الأكثر تفصيلا لمختلف الأوجه لظاهرة سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة من العمر في القرن الـ21، حيث صنفت المنظمة المشاكل المتعلقة بسوء التغذية ضمن 3 فئات أساسية واصفة إياها بـ"عبء ثلاثي الأبعاد"، وهي نقص التغذية والجوع الخفي الناتج عن نقص المغذيات الدقيقة، إضافة إلى مشكلة الوزن الزائد لدى الأطفال.


وحسب المعطيات الواردة في التقرير فإنه في العام 2018، كان نحو 227 مليون طفل من أصل 676 مليون طفل دون عمر الخامسة في العالم (أي الثلث تقريبا) يعانون من سوء تغذية أو وزن زائد، في حين كان 340 مليونا (أي نصفهم) يعانون من نقص غذائي.


وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية "لليونيسيف" في التقرير: "على الرغم من التقدم التكنولوجي والثقافي والاجتماعي الذي شهده المجتمع في العقود الأخيرة، نسينا حقيقة بسيطة للغاية مفادها: إذا كان الأطفال يأكلون بشكل سيئ فهم يعيشون بشكل سيئ. إن النظام الغذائي لملايين الأطفال غير مناسب، وليس لديهم أي خيار آخر".


وشددت فور على ضرورة "تغيير طريقة تعاملنا مع سوء التغذية"، موضحة أن "الأمر لا يقتصر على تقديم طعام كاف للأطفال، بل يقضي في المقام الأول بتوفير تغذية سليمة لهم".


من جانبه ذكر فيكتور أغايو، المسؤول عن برنامج التغذية في "اليونيسيف"، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن "بلدانا كثيرة كانت تظن أنها تخلصت من مشكلة سوء التغذية، تجد نفسها اليوم في مواجهة مشكلة جديدة واسعة الانتشار".


وأشارت "اليونيسيف" إلى أن ظاهرة سوء التغذية باتت تنتشر في عدد متزايد من البلدان، على خلفية تغير العادات الغذائية واستشراء الفقر وتغير المناخ، ما يقوض نمو الدول على المدى الطويل.


واقترحت المنظمة اتخاذ تدابير للحد من الطلب على المنتجات الغذائية الضارة، بما في ذلك من خلال فرض ضرائب إضافية على المشروبات المحتوية على السكر.


كما دعت "اليونيسيف" الدول إلى فرض الرقابة التشريعية على الإعلانات التجارية للمنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال وتسويقها، فضلا عن تشجيع المواطنين على تناول طعام صحي ومغذ.




كلمات متعلقة

طفل, من, بين, كل, ثلاثة, دون, الخامسة, في, العالم, يعاني, سوء, التغذية,

تابعونــا

سوء التغذية.. مشكلة مستشرية و"عبء ثلاثي الأبعاد" سوء التغذية.. مشكلة مستشرية و"عبء ثلاثي الأبعاد" 2019-10-15 | 16:27:30

كشفت اليونيسف أن طفلا واحدا من كلّ ثلاثة دون الخامسة من العمر في العالم لا يتغذّى...

قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك 2019-10-15 | 14:45:11

لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن...

صوت رضيعة من تحت الأرض.. حفر القبر فتلقى "مفاجأة مرعبة" صوت رضيعة من تحت الأرض.. حفر القبر فتلقى "مفاجأة مرعبة" 2019-10-15 | 13:35:14

ذهب رجل ليدفن جثمان ابنته التي توفيت حديثا، لكنه صدم عندما سمع صوت رضيعة قادما من...

6 دقائق قراءة قبل النوم تخفّض التوتر 6 دقائق قراءة قبل النوم تخفّض التوتر 2019-10-15 | 13:33:46

دعت نتائج دراسة جديدة محبي القراءة إلى التمسك بطقس القراءة قبل النوم بعدما تبيّن...

كيف تؤذي المبالغة بغسل اليدين صحتك؟ كيف تؤذي المبالغة بغسل اليدين صحتك؟ 2019-10-15 | 11:04:00

يوصي الأطباء وخبراء الصحة دوماً بغسل اليدين بعد الخروج من الحمّام وقبل تناول...

قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك 2019-10-15 | 08:41:54

لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن...

سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية 2019-10-14 | 14:45:01

بعيداً عن الأجهزة المتطورات والتحاليل المعقدة للتنبؤ بالأمراض.. كشفت دراسة جديدة...

العثور على علاج مرض السل في قاع البحر العثور على علاج مرض السل في قاع البحر 2019-10-14 | 11:58:19

يصاب بمرض السل سنويا أكثر من 10 ملايين شخص من سكان الأرض، بسبب عصيات كوخ، التي تقتل...

أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ 2019-10-14 | 09:57:50

على مر القرون يجوب الكركم، أو ما يعرف بـ"التوابل الذهبية"، أنحاء العالم، بسبب لونه...

هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ 2019-10-14 | 08:56:26

يعتقد بعض المدخنين أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم لن يضر الصحة مثل التدخين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة بئر المكسور طفل حاولة اختطاف شاب مجهول متدين يهويد يباه سوالف شفاعمرو شرطة شكوى بلاغاحمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفااعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العاممصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com