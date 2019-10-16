حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض
حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض
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