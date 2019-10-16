حيفا, تفجع, بوفاة, الطالبة, جويل, جريس, نجار, 14, عاما, بعد, صراعها, مع, مرض,

حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض

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مستوطنون يعطبون إطارات 15 مركبة في دير عمار غرب رام الله 2019-10-16 | 10:08:21 أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...

الشيخ موفق طريف يحلّ ضيفا على قصر الإليزيه في باريس، ويلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للشأن السوري 2019-10-16 | 08:38:13 قام فضيلة الشيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحي للطّائفة الدرزية يرافقه الوزير...

مصرع عبد الرحمن ابو فنه 22 عاما من كفرقرع بحادث طرق 2019-10-16 | 08:33:48 لقي الشاب عبد الرحمن نور ابو فنه 22 عاما من كفرقرع مصرعه فجر اليوم الاربعاء اثر...

الطقس - أجواء حارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية 2019-10-16 | 06:17:16 اليوم الأربعاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

بيباس يطالب وزير الأمن الداخلي بالتعامل بحزم مع مرتكبي الإعتداءات على مستخدمي الجمهور 2019-10-15 | 23:09:55 في أعقاب أعمال العنف الأخيرة ضد مستخدمي السلطات المحلية،أبرق رئيس مركز السلطات...

المدير العام لوزارة التربية والتعليم يزور عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد 2019-10-15 | 21:32:29 زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال...

اصابة رجل تعرض للطعن في الناصرة 2019-10-15 | 21:08:05 نقل مركز الشفاء الطبي رجل يبلغ من العمر65 عاماً الى مستشفى الناصرة الانجليزي بعد...

مقتل الشاب محمود مفيد اغبارية باطلاق نار في ام الفحم 2019-10-15 | 20:58:38 لقي شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في حي الاغبارية قرب مسجد...

اصابة شاب تعرض للطعن في كفركنا 2019-10-15 | 18:43:37 اصيب شاب مساء اليوم جراء تعرضه للطعن في احد احياء كفركنا. الطواقم الطبية هرعت...