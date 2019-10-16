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مصرع عبد الرحمن ابو فنه 22 عاما من كفرقرع بحادث طرق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب عبد الرحمن نور ابو فنه 22 عاما من كفرقرع مصرعه فجر اليوم الاربعاء اثر تعرضه لحادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع كفرقرع ريغيفيم .


وتم اقرار وفاة الشاب في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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