مصرع, عبد, الرحمن, ابو, فنه, 22, عاما, من, كفرقرع, بحادث, طرق,

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أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية...
قام فضيلة الشيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحي للطّائفة الدرزية يرافقه الوزير...
حيفا تفجع بوفاة الطالبة جويل جريس نجار 14 عاما بعد صراعها مع مرض...
اليوم الأربعاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
في أعقاب أعمال العنف الأخيرة ضد مستخدمي السلطات المحلية،أبرق رئيس مركز السلطات...
زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال...
نقل مركز الشفاء الطبي رجل يبلغ من العمر65 عاماً الى مستشفى الناصرة الانجليزي بعد...
لقي شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في حي الاغبارية قرب مسجد...
اصيب شاب مساء اليوم جراء تعرضه للطعن في احد احياء كفركنا. الطواقم الطبية هرعت...
انطلقت قبل قليل المظاهرة المنددة بالعنف والجريمة في الرملة بمشاركة المئات من...