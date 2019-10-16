مصرع, عبد, الرحمن, ابو, فنه, 22, عاما, من, كفرقرع, بحادث, طرق,

وتم اقرار وفاة الشاب في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي الشاب عبد الرحمن نور ابو فنه 22 عاما من كفرقرع مصرعه فجر اليوم الاربعاء اثر تعرضه لحادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع كفرقرع ريغيفيم .

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