انكماش, حاد, في, الاقتصاد, الايراني, قد, يبلغ, 9.5, بالمئة,

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دعا رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة،...
أكدت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة وحدات من الجيش السوري على مدينة منبج ومحيطها...
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إنه يدعم حل الدولتين، وأنه يجب إقامة دولة...
أفاد الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء بأن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي...
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العربية فقدت...
دعا رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة،...
اندلعت حرائق ضخمة بمدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، وأدت...
جاءت نهاية الموسم العاشر من لعبة Fortnite مفاجئة للبعض، فيبدو بأن هذه النهاية لن تكون...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين...
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أن العملية العسكرية التركية في...