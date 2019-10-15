انكماش, حاد, في, الاقتصاد, الايراني, قد, يبلغ, 9.5, بالمئة,

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5%، في ظل العقوبات الأميركية الخانقة. وبذلك يصل الاقتصاد الإيراني إلى أسوأ حالة له منذ عام 1984، في أوج الحرب مع العراق. ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 بالمئة بين نيسان./ابريل وتشرين الأول/اكتوبر إلى تدهور كبير في الاقتصاد الايراني منذ ان بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات اضافية على قطاع النفط الإيراني في أيار/مايو. وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4,8 بالمئة