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انكماش حاد في الاقتصاد الايراني قد يبلغ 9.5 بالمئة



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يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5%، في ظل العقوبات الأميركية الخانقة. وبذلك يصل الاقتصاد الإيراني إلى أسوأ حالة له منذ عام 1984، في أوج الحرب مع العراق.  ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 بالمئة بين نيسان./ابريل وتشرين الأول/اكتوبر إلى تدهور كبير في الاقتصاد الايراني منذ ان بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات اضافية على قطاع النفط الإيراني في أيار/مايو.  وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4,8 بالمئة

انكماش حاد في الاقتصاد الايراني قد يبلغ 9.5 بالمئة




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