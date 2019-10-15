بيباس, يطالب, وزير, الأمن, الداخلي, بالتعامل, بحزم, مع, مرتكبي, الإعتداءات, على, مستخدمي, الجمهور,

في أعقاب أعمال العنف الأخيرة ضد مستخدمي السلطات المحلية،أبرق رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس برسالة عاجلة لوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يطالبه فيها بالتعامل بحزم مع كل مظاهر العنف ضد مستخدمي ومنتخبي الجمهور.وجاء في رسالة بيباس أنه خلال الأسبوع الأخيرة كان أربعة اعتداءات في كفرمندا،رهط،الطيبة ضد موظفين في الحكم المحلي على خلفية عملهم وإتخاذهم لقرارات مهنية. وأشار بيباس في رسالته أن لا يمكن تفهم عدم إعتقال المعتدين في نفس اليوم،وأن التقاعس بمعالجة هذه الموضوع يمنح حرية التصرف لممارسة العنف على مستخدمي الجمهور.وقال بيباس أنه يجب أن تكون هناك رسالة واضحة لمرتكبي العنف ومن يحاولون أخذ القانون لأيديهم أن سيدفعون الثمن مقابل ذلك.تجدر الإشارة الى أن بيباس أبرق برسالة عاجلة قبل أسابيع لرئيس الحكومة بنيامين نتياهو يطالبه فيها بالاعلان عن حالة طواريء في اعقاب تنامي العنف والجريمة وجرائم القتل في المجتمع العربي.واشار بيباس في رسالته ان لا يمكن الانتظار حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ويجب تشريع قانون بموجبة ان يتم التعامل مع قضية حيازة السلاح غير المرخص وتصنيفها أنها عملية ارهابية.واوضح بيباس في رسالته ان المواطنون في السلطات المحلية لا يشعرون بالامان في الشوارع العامة ولا يشاهدون تواجدا كافيا لدوريات للشرطة.