بيباس, يطالب, وزير, الأمن, الداخلي, بالتعامل, بحزم, مع, مرتكبي, الإعتداءات, على, مستخدمي, الجمهور,

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زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال...
نقل مركز الشفاء الطبي رجل يبلغ من العمر65 عاماً الى مستشفى الناصرة الانجليزي بعد...
لقي شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في حي الاغبارية قرب مسجد...
اصيب شاب مساء اليوم جراء تعرضه للطعن في احد احياء كفركنا. الطواقم الطبية هرعت...
انطلقت قبل قليل المظاهرة المنددة بالعنف والجريمة في الرملة بمشاركة المئات من...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
تشهد البلاد منذ ساعات بعد الظهر امطار وعواصف ورياح قوية,حيث افاد مواطنين من منطقة...
أصيب سائق دراجة هوائية جراء تعرضه للدهس في بلدة المكر عصر اليوم...
أصيب 3 اشخاص باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضهم لصاعقة برق خلال تواجدهم على شاطئ...
التقى النائبان أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ومنصور عباس رئيس القائمة العربية...