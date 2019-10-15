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المدير العام لوزارة التربية والتعليم يزور عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد



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زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد وذلك بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات هذه المدارس في اطار تعزيز العلاقة بين وزارة التّربية والمدارس الكنائسية ويشار في هذا الصدد بأنّ وزارة التّربية كانت قد أبرمت إتّفاقيّة مع هذه المدارس وقد رصدت ميزانيّات وموارد تمثّلت باضافة ساعات تعليميّة واستكمالات للمعلّمين اضافة لتخصيص ساعات للحفاظ على خصوصيّة هذه المدارس وكانت فرصة للوقوف عن كثب على تنفيذ هذه البرامج .


رافق المدير العام في زيارته الأب عبد المسيح فهيم المدير العام للمدارس والمفتّش عبد الله خطيب مفتّش كبير التّعليم العربي، المربّي جريس منصور نائب المدير العام للمدارس وقد شملت الزّيارة مدرسة الأسقفيّة في شفاعمرو وكليّة مار إلياس في عبلين ومدرسةالكليّة المسيحيّة في عيلبون وقد اختتم المدير العام زيارته بلقاء مع ممثّلي القائمة المشتركة تمثّلت برئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عوده ومسؤول ملف العنف في المجتمع العربي عضو الكنيست د.منصور عبّاس وعضو الكنيست وليد طه حيث عرض المدير العام للوزارة برنامج الوزارة للحد من ظاهرة العنف وعلى ضرورة تعزيز التّعاون المشترك لمحاربة هذه الآفة والنّهوض بجهاز التّعليم في المجتمع العربي وكانت فرصة للاستماع منهم عن كل البرامج في هذا الإطار.





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