المدير, العام, لوزارة, التربية, والتعليم, يزور, عددا, من, المدارس, الكنائسيّة, في, شمال, البلاد,

رافق المدير العام في زيارته الأب عبد المسيح فهيم المدير العام للمدارس والمفتّش عبد الله خطيب مفتّش كبير التّعليم العربي، المربّي جريس منصور نائب المدير العام للمدارس وقد شملت الزّيارة مدرسة الأسقفيّة في شفاعمرو وكليّة مار إلياس في عبلين ومدرسةالكليّة المسيحيّة في عيلبون وقد اختتم المدير العام زيارته بلقاء مع ممثّلي القائمة المشتركة تمثّلت برئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عوده ومسؤول ملف العنف في المجتمع العربي عضو الكنيست د.منصور عبّاس وعضو الكنيست وليد طه حيث عرض المدير العام للوزارة برنامج الوزارة للحد من ظاهرة العنف وعلى ضرورة تعزيز التّعاون المشترك لمحاربة هذه الآفة والنّهوض بجهاز التّعليم في المجتمع العربي وكانت فرصة للاستماع منهم عن كل البرامج في هذا الإطار.
رافق المدير العام في زيارته الأب عبد المسيح فهيم المدير العام للمدارس والمفتّش عبد الله خطيب مفتّش كبير التّعليم العربي، المربّي جريس منصور نائب المدير العام للمدارس وقد شملت الزّيارة مدرسة الأسقفيّة في شفاعمرو وكليّة مار إلياس في عبلين ومدرسةالكليّة المسيحيّة في عيلبون وقد اختتم المدير العام زيارته بلقاء مع ممثّلي القائمة المشتركة تمثّلت برئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عوده ومسؤول ملف العنف في المجتمع العربي عضو الكنيست د.منصور عبّاس وعضو الكنيست وليد طه حيث عرض المدير العام للوزارة برنامج الوزارة للحد من ظاهرة العنف وعلى ضرورة تعزيز التّعاون المشترك لمحاربة هذه الآفة والنّهوض بجهاز التّعليم في المجتمع العربي وكانت فرصة للاستماع منهم عن كل البرامج في هذا الإطار.