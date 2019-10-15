تأجيل مباراة القمة بين مكابي الرينة وعيروني نيشر بسبب الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بالعواصف في تأجيل المباراة بين فريقي عيروني نيشر ومكابي أبناء الرينة، على ملعب نيشر ضمن مباريات الأسبوع السادس في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وسوف يقرر الاتحاد العام لكرة القدم في تحديد موعدها، علما أن الطرفين سيلتقيا بعد أسبوعين ضمن اطار مسابقة كأس الدولة.