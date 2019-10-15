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تأجيل مباراة القمة بين مكابي الرينة وعيروني نيشر بسبب الأمطار



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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بالعواصف في تأجيل المباراة بين فريقي عيروني نيشر ومكابي أبناء الرينة، على ملعب نيشر ضمن مباريات الأسبوع السادس في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وسوف يقرر الاتحاد العام لكرة القدم في تحديد موعدها، علما أن الطرفين سيلتقيا بعد أسبوعين ضمن اطار مسابقة كأس الدولة.




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