اصابة, رجل, تعرض, للطعن, في, الناصرة,

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى ووصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.الشرطة باشرت التحقيق.

نقل مركز الشفاء الطبي رجل يبلغ من العمر65 عاماً الى مستشفى الناصرة الانجليزي بعد اصابته جراء تعرضه للطعن في حي المطران بالناصرة.

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