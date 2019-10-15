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اصابة رجل تعرض للطعن في الناصرة



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نقل مركز الشفاء الطبي رجل يبلغ من العمر65 عاماً الى مستشفى الناصرة الانجليزي بعد اصابته جراء تعرضه للطعن في حي المطران بالناصرة.


الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى ووصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.

الشرطة باشرت التحقيق. 




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