مقتل, الشاب, محمود, مفيد, اغبارية, باطلاق, نار, في, ام, الفحم,

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في حي الاغبارية قرب مسجد ابي عبيدة في مدينة ام الفحم.

بحيث وصفت اصابة الشاب بالمتوسطة حيث تعرض لاطلاق نار بالقسم السفلي من جسده.وقد تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج الا ان جميع محاولات الطواقم الطبية بائت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور.هذا وتوجهت شابة بانها قد سمعت صوت اطلاق نار مع عائلتها وخرجت لترى شاب ملقى على الارض بعد ان تعرض لاطللق نار لتصاب هي وافراد عائلتها بحالة من الذعر والخوف بعد ان شاهدوا باعينهم شاب مصاب بالرصاص.