اصابة, شاب, تعرض, للطعن, في, كفركنا,

اصيب شاب مساء اليوم جراء تعرضه للطعن في احد احياء كفركنا.

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انطلاق المظاهرة المنددة بالعنف والجريمة في الرملة بمشاركة واسعة 2019-10-15 | 16:52:22 انطلقت قبل قليل المظاهرة المنددة بالعنف والجريمة في الرملة بمشاركة المئات من...

حادث طرق مروع قرب الزرازير يؤدي الى اندلاع النيران في سيارتين 2019-10-15 | 16:50:31 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

امطار وعواصف ورياح قوية في الناصرة والمنطقة 2019-10-15 | 16:19:40 تشهد البلاد منذ ساعات بعد الظهر امطار وعواصف ورياح قوية,حيث افاد مواطنين من منطقة...

المكر:دهس راكب دراجة هوائية وحالته خطيرة 2019-10-15 | 16:16:04 أصيب سائق دراجة هوائية جراء تعرضه للدهس في بلدة المكر عصر اليوم...

3 اصابات خطيرة جراء صاعقة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب 2019-10-15 | 14:11:43 أصيب 3 اشخاص باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضهم لصاعقة برق خلال تواجدهم على شاطئ...

القائمة المشتركة تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي‎ 2019-10-15 | 13:14:29 التقى النائبان أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ومنصور عباس رئيس القائمة العربية...

ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان 2019-10-15 | 11:26:51 باتت الطبيبة الفلسطينية ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع...

الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم 2019-10-15 | 09:08:40 تسببت الرياح القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية , بسقوط شجرة ضخمة على مركبة...

مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس 2019-10-15 | 09:02:26 ضواحي القدس – لقي الشاب محمود بشير 16 عاما من بلدة جبل المكبر والشاب محمود سعيد...