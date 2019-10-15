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اصابة شاب تعرض للطعن في كفركنا



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اصيب شاب مساء اليوم جراء تعرضه للطعن في احد احياء كفركنا.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطو.


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة شاب تعرض للطعن في كفركنا




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