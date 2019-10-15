حادث, طرق, مروع, قرب, الزرازير, يؤدي, الى, اندلاع, النيران, في, سيارتين,

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انطلقت قبل قليل المظاهرة المنددة بالعنف والجريمة في الرملة بمشاركة المئات من...
تشهد البلاد منذ ساعات بعد الظهر امطار وعواصف ورياح قوية,حيث افاد مواطنين من منطقة...
أصيب سائق دراجة هوائية جراء تعرضه للدهس في بلدة المكر عصر اليوم...
أصيب 3 اشخاص باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضهم لصاعقة برق خلال تواجدهم على شاطئ...
التقى النائبان أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ومنصور عباس رئيس القائمة العربية...
باتت الطبيبة الفلسطينية ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع...
تسببت الرياح القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية , بسقوط شجرة ضخمة على مركبة...
ضواحي القدس – لقي الشاب محمود بشير 16 عاما من بلدة جبل المكبر والشاب محمود سعيد...
جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو...