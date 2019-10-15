حادث, طرق, مروع, قرب, الزرازير, يؤدي, الى, اندلاع, النيران, في, سيارتين,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق بين ٣ سيارات (شاحنة وسيارتين خصوصيتين) عند مفر الزرازير.

في اعقاب الحادث اندلعت النيران بالسيارتين الخصوصيتين. لم يبلغ عن عالقين وعملت الطواقم على اخماد النيران، فيما نقل المصابون لتلقي العلاج الطبي.