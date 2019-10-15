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امطار وعواصف ورياح قوية في الناصرة والمنطقة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تشهد البلاد منذ ساعات بعد الظهر امطار وعواصف ورياح قوية,حيث افاد مواطنين من منطقة الناصرة أن رياح شديدة السرعة عصفت بالمنطقة .


يشار الى أن الراصد الجوي توقع سقوط الامطار وهبوب الرياح.
امطار وعواصف ورياح قوية في الناصرة والمنطقة




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