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المكر:دهس راكب دراجة هوائية وحالته خطيرة



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أصيب سائق دراجة هوائية جراء تعرضه للدهس في بلدة المكر عصر اليوم الثلاثاء.


الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب البالغ من العمر 27 عاماً للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
المكر:دهس راكب دراجة هوائية وحالته خطيرة




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