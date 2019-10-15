المكر:دهس, راكب, دراجة, هوائية, وحالته, خطيرة,

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب البالغ من العمر 27 عاماً للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

أصيب سائق دراجة هوائية جراء تعرضه للدهس في بلدة المكر عصر اليوم الثلاثاء.

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