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الإعلان عن كشف أثري من أهم وأضخم الاكتشافات في مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الأثار المصرية، في مدينة الأقصر عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة .



ويعد هذا الحدث من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، فهو يضم حتى الآن أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة و لا زالت مغلقة.


ووفقا لبيان الوزارة تم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم حيث تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين فوق بعضهما.




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