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سيرين عبدالنور: “ما في حرقة قلب اكتر من هيك”..



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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس في احدى القرى اللبنانية واتى على عشرات الالاف من الامتار المربعة.


وعلقت سيرين عبدالنور على الفيديو قائلة: “يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات “.


 وتابعت: “بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك “.




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