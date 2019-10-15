سيرين, عبدالنور:, “ما, في, حرقة, قلب, اكتر, من, هيك”..,

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس في احدى القرى اللبنانية واتى على عشرات الالاف من الامتار المربعة.وعلقت سيرين عبدالنور على الفيديو قائلة: “يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات “.وتابعت: “بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك “.