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مانشستر يونايتد يتراجع على جدول الأندية الأفضل في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة 46 في قائمة أفضل 50 ناديا على مستوى النتائج التي حققها خلال عام كامل، وفقا لقائمة موقع ranking world club المختص بإحصائيات كرة القدم.



وكشفت صحيفة "ذا صن" القائمة التي جاء مانشستر يونايتد في المركز الـ46 ليتفوق على فريق لاتسيو الإيطالي (50)، وإسبانيول الإسباني (49)، وريال بيتيس الإسباني (48)، وأتالانتا الإيطالي (47).


وتصدر برشلونة الإسباني الترتيب، تلاه ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، وحل ثالثا ريفر بليت الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعا.


وجاء ريال مدريد الإسباني سادسا خلف مواطنه فالنسيا، وحل تشيلسي الإنجليزي عاشرا ويليه جاره اللدود أرسنال، أما توتنهام فكان ترتيبه الـ23


أما حول الفرق العربية فقد حل الهلال السعودي في المركز الـ14، والأهلي المصري في المرتبة الـ39.


واعتمد الموقع لبناء هذا الترتيب على نتائج كل فريق على مدار العام، مع مراعاة عدد مرات الفوز التي حققها كل نادي وتحويلها إلى نظام النقاط، بطريقة تشبه لعبة التنس..


وكتب القائمون على الترتيب ملاحظة أن جميع المباريات ليست على نفس المستوى، وكل مسابقة تختلف في قوة المنافسة فيها بالمقارنة مع بطولة أخرى، لكن تمت مراعاة أن يكون التصنيف عادلا بقدر الإمكان.




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