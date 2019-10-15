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الجيش السوري يسيطر بالكامل على "منبج" ومقتل جندي تركي وإصابة 8 آخرين بقصف لـ"قسد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة وحدات من الجيش السوري على مدينة منبج ومحيطها بالكامل، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون نفذته "قسد" أدى لمقتل أحد الجنود الأتراك وإصابة 8 آخرين.

  
وأفادت وسائل إعلام رسمية بمواصلة الجيش السوري انتشاره في مناطق الشمال السوري، وإرساله لتعزيزات نحو ريف عين العرب في ريف حلب الشرقي. وسط اشتباكات عنيفة بين "قسد"من جهة والقوات التركية والميلشيات التابعة لها من جهة أخرى بمحيط راس العين. مع إعلان وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي تركي وجرح 8 آخرين بهجوم لـ"قسد" بقذائف الهاون على "منبج".


وكان الجيش السوري دخل أمس الإثنين مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، وبدأ بالتوجه نحو ريف عين العرب بريف حلب الشرقي.




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