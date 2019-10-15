3, اصابات, خطيرة, جراء, ضربة, برق, على, شاطئ, زيكيم, في, الجنوب,

وافيد انه تم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهم هناك .

أصيب 3 اشخاص باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لضربة برق خلال تواجدهم على شاطئ زيكيم في منطثة عسقلان (اشكلون) عصر اليوم الثلاثاء .

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