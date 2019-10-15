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3 اصابات خطيرة جراء ضربة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أصيب 3 اشخاص باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لضربة برق خلال تواجدهم على شاطئ زيكيم في منطثة عسقلان (اشكلون) عصر اليوم الثلاثاء .


وافيد انه تم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهم هناك .

3 اصابات خطيرة جراء ضربة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب




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