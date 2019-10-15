تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-15 14:11:43 3 اصابات خطيرة جراء ضربة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب |  2019-10-15 13:32:52 الرئيس الروسي: صفقة القرن مُبهمة |  2019-10-15 13:20:17 اليابان: 66 قتيلا حصيلة ضحايا اعصار "هاغيبيس" |  2019-10-15 13:14:29 القائمة المشتركة تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي‎ |  2019-10-15 11:26:51 ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان |  2019-10-15 11:06:41 حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية |  2019-10-15 11:02:18 أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية |  2019-10-15 11:00:39 الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس |  2019-10-15 10:54:19 حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات |  2019-10-15 09:08:40 الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم |  2019-10-15 09:02:26 مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس |  2019-10-15 08:42:40 نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة |  2019-10-15 08:36:01 الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite |  2019-10-15 08:29:26 حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة |  2019-10-15 08:26:51 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

من سيكون الهداف بعد الاعتزال.. رونالدو أم ميسي؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتحدى النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منطق العمر، عاما بعد عام، ولا يبدو أنهما مستعدان للتوقف قريبا، ولكن من منهما سيمتلك حصيلة أكبر من الأهداف عند نهاية مسيرته الرياضية؟



سباق مستمر يشهده عالم كرة القدم منذ سنوات، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وغريمه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد سابقا.


ومع اختلاف الآراء حول "الأفضل"، يلجأ مناصرو النجمين للأرقام، التي لا تكذب، وقد تعطي دلالة حقيقية على الأفضل في ناحية معينة، لعل أبرزها عدد الأهداف.


فقد وصل رونالدو إلى هدفه رقم 700 في مسيرته الكروية، مساء الجمعة، متفوقا على غريمه الأرجنتيني بفارق 32 هدفا فقط.


ووصل رنالدو، البالغ من العمر 34 عاما، للهدف رقم 700 في 973 مباراة خاضها بمسيرته، بينما وصل ميسي إلى 668 هدفا، في 823 مباراة حتى الآن.



ويحمل ميسي البالغ من العمر 32 عاما، أفضلية السن، فهو أصغر من رونالدو بعامين، مما يعني أنه قد يستمر في مسيرته بعد رونالدو، مما يتيح له الفرصة للحاق به.


ولكن من ناحية أخرى، يتعرض ميسي لإصابات أكثر من غريمه البرتغالي، مما قد يحرمه من فرص أكثر لتجاوز رونالدو.


ولكن بإجراء حسبة بسيطة، نستطيع تكهن عدد الأهداف التي سيصل لها كل من النجمين، في الأعوام المتبقية لهم في المستطيل الأخضر.


فإذا احتسبنا أن كلا من النجمين سينخفض معدل أهدافه 5 أهداف في كل موسم مقبل، حتى الوصول إلى سن الاعتزال، الذي سنفترض أنه 38 عاما، قد نتوصل إلى معدل أهداف منطقي.


وتشير الحسبة إلى أن رونالدو سيصل للهدف رقم 770، عند وصوله إلى 38 عاما، بينما سيصل ميسي للهدف رقم 870 في نفس العمر، مما قد يرجح كفة "البرغوث".


وبالرغم من أن هذه الحسابات "نظرية"، إلا أنها قد تعطينا فكرة عن الإمكانية التهديفية للنجمين الأسطوريين اللذين قدما الكثير لجماهير كرة القدم في أوروبا والعالم.




كلمات متعلقة

من, سيكون, الهداف, بعد, الاعتزال.., رونالدو, أم, ميسي؟,

تابعونــا

رونالدو: الأرقام القياسية تبحث عني رونالدو: الأرقام القياسية تبحث عني 2019-10-15 | 11:04:59

أعرب كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس، عن سعادته بوصوله...

نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة 2019-10-15 | 08:42:40

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ، ان أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار،...

اسرائيل توجه دعوة رسمية للمنتخب السعودي اسرائيل توجه دعوة رسمية للمنتخب السعودي 2019-10-14 | 22:39:27

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" عبر الفيسبوك، التابعة للخارجية الإسرائيلية...

محمد النني يكلف خزينة ميلان 15 مليون يورو محمد النني يكلف خزينة ميلان 15 مليون يورو 2019-10-14 | 14:45:59

يرغب ميلان، في ضم الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال المعار لصفوف بشكتاش، خلال...

زيدان: كرة القدم لا تعرف الراحة أو تجنب الضغوط زيدان: كرة القدم لا تعرف الراحة أو تجنب الضغوط 2019-10-14 | 11:59:06

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن العنصر البشري أكثر أهمية من...

"الشد العضلي" يصيب نيمار ويهدد عودته لأبطال أوروبا "الشد العضلي" يصيب نيمار ويهدد عودته لأبطال أوروبا 2019-10-14 | 10:01:00

خرج النجم البرازيلي نيمار، الأحد، مصابا من الملعب الوطني في سنغافورة، بعد 12 دقيقة...

شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين 2019-10-14 | 09:58:53

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تعرض منازل عدد من لاعبي كرة القدم العالميين...

محمد صلاح ينشر صورا مثيرة مع عارضة أزياء برازيلية والمتابعون: "أين هي أم مكة؟" محمد صلاح ينشر صورا مثيرة مع عارضة أزياء برازيلية والمتابعون: "أين هي أم مكة؟" 2019-10-14 | 08:58:34

نشر لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي صورا مثيرة على حسابه الخاص في موقع...

أنباء غير سارة لعشاق ريال مدريد - اصابة بيل ومودريتش أنباء غير سارة لعشاق ريال مدريد - اصابة بيل ومودريتش 2019-10-14 | 08:54:08

تلقى عشاق ريال مدريد اليوم أنباء غير سارة ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم...

ثنائي برشلونة على أعتاب الرحيل في الشتاء ثنائي برشلونة على أعتاب الرحيل في الشتاء 2019-10-13 | 11:02:09

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تزايد فرص رحيل ثنائي برشلونة، خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة اكاديمي كيدز الناصرة طلاب مشاركة واسعة المخلص المدرسة راهبات اشرف قرطام انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء اشرف محمد عباس طه كفر قاسم مصرع الشيخ حادث عملهبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء سطو محطة وقود الناصرة احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار مقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com