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دعت نتائج دراسة جديدة محبي القراءة إلى التمسك بطقس القراءة قبل النوم بعدما تبيّن...
يوصي الأطباء وخبراء الصحة دوماً بغسل اليدين بعد الخروج من الحمّام وقبل تناول...
لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن...
بعيداً عن الأجهزة المتطورات والتحاليل المعقدة للتنبؤ بالأمراض.. كشفت دراسة جديدة...
يصاب بمرض السل سنويا أكثر من 10 ملايين شخص من سكان الأرض، بسبب عصيات كوخ، التي تقتل...
على مر القرون يجوب الكركم، أو ما يعرف بـ"التوابل الذهبية"، أنحاء العالم، بسبب لونه...
يعتقد بعض المدخنين أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم لن يضر الصحة مثل التدخين...
ربما يبدو الأمر مستحيلًا، ولكن هناك بالفعل وجبات غذائية، يمكن أن تشبع جوع المرء...
أعيد إدخال مرضى كثيرين إلى المستشفى بعدما عولجوا سابقاً لاستخدامهم السجائر...
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن...