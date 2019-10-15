تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-15 14:11:43 3 اصابات خطيرة جراء ضربة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب |  2019-10-15 13:32:52 الرئيس الروسي: صفقة القرن مُبهمة |  2019-10-15 13:20:17 اليابان: 66 قتيلا حصيلة ضحايا اعصار "هاغيبيس" |  2019-10-15 13:14:29 القائمة المشتركة تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي‎ |  2019-10-15 11:26:51 ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان |  2019-10-15 11:06:41 حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية |  2019-10-15 11:02:18 أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية |  2019-10-15 11:00:39 الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس |  2019-10-15 10:54:19 حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات |  2019-10-15 09:08:40 الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم |  2019-10-15 09:02:26 مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس |  2019-10-15 08:42:40 نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة |  2019-10-15 08:36:01 الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite |  2019-10-15 08:29:26 حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة |  2019-10-15 08:26:51 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

6 دقائق قراءة قبل النوم تخفّض التوتر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 دعت نتائج دراسة جديدة محبي القراءة إلى التمسك بطقس القراءة قبل النوم بعدما تبيّن أنه يحسن الصحة العامة، ويساعد على النعاس من دون أرق. وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة سوسكس البريطانية أن القراءة في كتاب لمدة 6 دقائق قبل النوم تقلل التوتر بنسبة 68 بالمائة، وتساعد على تصفية الذهن، وتهيئ الجسم للنوم.



وتوجد فوائد عديدة للقراءة قبل النوم، منها تحسين وظائف الدماغ، وزيادة المحصول اللغوي، وتحسين الصحة النفسية.


وبحسب الدراسة الجديدة تبين أن طقس القراءة قبل النوم يخفض التوتر والإجهاد، ويساعد على الاستغراق في النوم من دون أرق.


وتتراجع عادة القراءة قبل النوم في مواجهة تزايد استخدام الأجهزة الإلكترونية واللوحية، في الوقت الذي تدعو فيه نتائج الدراسة إلى التمسك بهذه العادة الجيدة لأنها تخفّض مستوى هرمون الكورتيزول الذي يُعرف بهرمون التوتر.


كما أن القراءة في كتاب تقلل التعرّض للضوء الأزرق للشاشات الإلكترونية، والذي يؤثر سلباً على سهولة النعاس، ويعتبر من العوامل المسببة للأرق.




كلمات متعلقة

6, دقائق, قراءة, قبل, النوم, تخفّض, التوتر,

تابعونــا

صوت رضيعة من تحت الأرض.. حفر القبر فتلقى "مفاجأة مرعبة" صوت رضيعة من تحت الأرض.. حفر القبر فتلقى "مفاجأة مرعبة" 2019-10-15 | 13:35:14

ذهب رجل ليدفن جثمان ابنته التي توفيت حديثا، لكنه صدم عندما سمع صوت رضيعة قادما من...

كيف تؤذي المبالغة بغسل اليدين صحتك؟ كيف تؤذي المبالغة بغسل اليدين صحتك؟ 2019-10-15 | 11:04:00

يوصي الأطباء وخبراء الصحة دوماً بغسل اليدين بعد الخروج من الحمّام وقبل تناول...

قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك 2019-10-15 | 08:41:54

لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن...

سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية 2019-10-14 | 14:45:01

بعيداً عن الأجهزة المتطورات والتحاليل المعقدة للتنبؤ بالأمراض.. كشفت دراسة جديدة...

العثور على علاج مرض السل في قاع البحر العثور على علاج مرض السل في قاع البحر 2019-10-14 | 11:58:19

يصاب بمرض السل سنويا أكثر من 10 ملايين شخص من سكان الأرض، بسبب عصيات كوخ، التي تقتل...

أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ 2019-10-14 | 09:57:50

على مر القرون يجوب الكركم، أو ما يعرف بـ"التوابل الذهبية"، أنحاء العالم، بسبب لونه...

هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ 2019-10-14 | 08:56:26

يعتقد بعض المدخنين أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم لن يضر الصحة مثل التدخين...

خبر سار.. 7 "وجبات مبروكة" لا تسبب زيادة بالوزن خبر سار.. 7 "وجبات مبروكة" لا تسبب زيادة بالوزن 2019-10-13 | 11:58:26

ربما يبدو الأمر مستحيلًا، ولكن هناك بالفعل وجبات غذائية، يمكن أن تشبع جوع المرء...

إعادة إدخال مدخني سجائر إلكترونية للمستشفيات رغم تلقيهم العلاج إعادة إدخال مدخني سجائر إلكترونية للمستشفيات رغم تلقيهم العلاج 2019-10-13 | 09:25:40

أعيد إدخال مرضى كثيرين إلى المستشفى بعدما عولجوا سابقاً لاستخدامهم السجائر...

الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو 2019-10-12 | 11:35:53

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع سقط عليه جسم ثقيل مستشفى رضيع مدينة اسعاف شرطة تحقيق طفل الجنوب رهطالشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة يافا مظاهرة المسجد الاقصى القدس اصابات اعتقالات شواهنة 4 اشقاء يوم واحد سخنين زفاف حفل عرس جماعي مدينة مشاركة واسعة امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات بث مباشر تشيلسي باريس جيرمان مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج أبو سنان مهرجان دبكة درزية تراثية تستضيف قرى قرية مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة انتشار مكثف شرطة شفاعمرو مقتل ميرفت زيدان أبو جليل طعنا علامات عنف تشريح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com